Coronamaatregelen voor de voetballers: oké, maar wie denkt aan de scheidsrechters?

De competitie in België zal niet meer uitgespeeld worden. Van de ruime tijd die er nu is voor de competitiestart van het nieuwe seizoen wordt gretig gebruik gemaakt om alles coronaproof te maken. Maar aan de scheidsrechters is er blijkbaar nog geen aandacht besteed.

"Er is nog tijd ook", laat het Referee Deparment weten aan HLN. Maar die tijd zullen ze wel nodig hebben want blijkbaar zijn er in België nog wel wat problemen om alles veilig te laten doorgaan voor de scheidsrechter.

Een eerste gevaarlijke factor is dat de scheidsrechters in België slechts semiprofessionals zijn en vaak hun arbitrage combineren met een andere job. Je kan hen geen 48u op voorhand controleren zoals in Duitsland aangezien ze tussen het afnemen van de test en de wedstrijd nog in contact zullen komen met anderen op hun andere job.

Maar ook dé vuistregel, het anderhalve meter afstandhouden, zal moeilijk worden. "De scheidsrechterkleedkamers zijn vaak enorm klein. Zelfs in Brugge en Anderlecht zitten de refs heel dicht op elkaar", laat HLN weten. "Als de anderhalve meter-regel nog van kracht is bij het begin van de competitie, zullen de clubs toch aanpassingen moeten voorzien", liet het Referee Department weten.