Nieuwe vertrekker bij Anderlecht: hoofd communicatie

De volgende vertrekker bij Anderlecht is een feit. Wim De Meyer, hoofd communicatie en pr, verlaat de club. De Meyer kwam via Marc Coucke over van KV Oostende.

De Meyer stuurde samen met David Steegen de communicatiedienst van Anderlecht aan. Hij deed dat op zelfstandige basis en werkte ook nog voor andere bedrijven van Marc Coucke. Hij kwam op vraag van Coucke een jaar geleden over van KVO. David Steegen wordt nu weer het hoofd communicatie. Die verdween even uit beeld, maar keerde al snel terug in de communicatiedienst.