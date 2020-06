'Zulte Waregem gaat aanvaller halen bij Club Brugge'

Zulte Waregem kondigde vandaag aan dat er een nieuwe transfer op til is via hun officiële kanalen.

Al is het voorlopig nog raden naar welke speler het is. Op Instagram is een geblurde foto te zien van de nieuwe aanwinst, met als bijschrift 'Welcome...?'.

Voor de fans is het nog raden welke speler morgen wordt voorgesteld, maar de geruchten doen de ronde dat het wel eens Loïs Openda zou zijn. De 20-jarige spits mag weg bij Club Brugge.