Zulte Waregem gaat dan toch voor rechtsback van Antwerp

Het wordt dan toch Daniel Opare die Zulte Waregem komt versterken. Dat hadden we gisteren eerst aangekondigd, maar daarna kregen we bericht dat het Loïs Openda zou worden. Onze excuses...

Opare moet de rechtsback gaan versterken bij Zulte Waregem nu Davy De fauw assistent is geworden. Daarnaast is Sandy Walsh einde contract en zijn ze niet van plan hem langer te houden.

De 29-jarige Opare komt over van Antwerp, waar de Ghanees zijn contract straks afloopt. Hij verhuist dus transfervrij naar de Gaverbeek. Bij Antwerp had hij sowieso geen toekomst meer, want na zijn revalidatie van een knieblessure kwam hij in het stuk niet meer voor.