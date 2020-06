BeNeLiga ook in Nederland concreter dan ooit, maar... "Sparta kampioen, daar loopt Nederland geen polonaise voor hoor"

De BeNeLiga ligt weer helemaal op tafel. Zowel in Nederland als in België is de voedingsbodem groter geworden. Maar ook in de Eredivisie kampen ze met dezelfde problemen als bij ons: wat met de clubs die uit de boot vallen?

De grote clubs zijn gewonnen voor het idee, maar de kleinere weten dat ze heel wat minder aandacht en geld gaan krijgen. “Voor een aantal clubs kan het interessant zijn, al heerst er ook achterdocht”, zo vertelt chef voetbal Arno Vermeulen van de NOS aan VTM Nieuws. “Er zouden tien Eredivisie-clubs aan de BeNeLiga mogen deelnemen, maar dat betekent dat er ook acht clubs uit de boot vallen. Iedereen denkt aan zijn eigen hachje. Voor veel clubs is zo’n BeNeLiga gewoon niet interessant." Net als bij ons zou het betekenen dat de nationale competitie gedevalueerd wordt. "Er zou dan een nationale competitie komen. Daar kan je kampioen worden, maar wat betekent dat? En wat betekent het financieel? In het plan wordt dat positief neergezet, maar dit is een plan van een marketingbedrijf. Stel: we krijgen een BeNeLiga en in de nationale competitie wordt Sparta kampioen. Neen, daar loopt Nederland geen polonaise voor, hoor."