Anderlecht stopt dossier Steppe (voorlopig?) in de koelkast

Het doelmannendossier bij Anderlecht is bijzonder gecompliceerd. Paars-wit was in onderhandeling met Kenny Steppe, maar heeft dat nu on hold gezet.

STVV-doelman Steppe wordt al een tijdje gelinkt aan Anderlecht. Er waren gesprekken, maar momenteel lijken die volledig dood. Helemaal moet de transfer nog niet afgeschreven worden, want alles hangt af van wat er met Hendrik Van Crombrugge gaat gebeuren. Van Crombrugge wil nog steeds blijven, maar vond geen akkoord voor een 'upgrade' van zijn huidig contract. Als er een fantastisch bod binnenkomt voor de doelman is er nog steeds mogelijkheid dat hij vertrekt en dan komt Steppe weer in beeld.