Dries Mertens is nu ook bekerwinnaar bij Napoli, strafschoppenreeks beslist finale Coppa Italia

Het kan momenteel niet op voor Dries Mertens. De Rode Duivel scoorde onlangs het doelpunt waarmee hij alleen recordhouder werd bij Napoli, ondertekende vervolgens zijn contractverlenging en nu is hij ook bekerwinnaar. Napoli haalde het in de finale van de Coppa Italia na strafschoppen.

Tegenstander in die finale was Juventus en dus was een zege voor Napoli helemaal niet zo evident. Na een kleine 25 minuten was de ploeg van Mertens wel al een keer dicht bij een doelpunt. Insigne trapte de vrijschop netjes over de muur, maar op de paal.

Met de rust in zicht moet Insigne nog eens gedacht hebben dat hij op het scorebord zou komen. Alex Sandro kopte de bal vanonder de lat van zijn eigen doel. Mertens kon niet echt een impact uitoefenen en werd na 66 minuten vervangen door Milik. Die had niet veel later al de bekerwinst aan de voet, maar mikte over.

Dybala en Danilo de antihelden

Nadien leek Juventus de ploeg die misschien nog kon winnen in de reguliere speeltijd. Het bleef 0-0; Er werden geen verlengingen gespeeld en meteen strafschoppen getrapt. Dybala en Danilo misten de eerste twee penalty's voor Juve. Dat was meteen bepalend, want Napoli bleef feilloos vanop de stip. Milik maakte het af en schonk Napli de Coppa.