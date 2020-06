KV Mechelen bindt sterkhouder langer aan zich

Bij KV Mechelen waren er de afgelopen weken al heel wat vertrekkers, maar nu heeft de club toch ook een speler aangekondigd die wat langer blijft.

Sterkhouder centraal achteraan Thibault Peyre blijft de komende vier jaar voor KV Mechelen spelen. De 27-jarige Fransman kwam vorig seizoen in volle titelstrijd over van concurrent Union en dwong mee promotie af naar 1A.

Ook in 1A hield Peyre zich perfect staande en groeide hij uit tot onbetwistbare basisspeler. Hij verzamelde dit seizoen dan ook het meest aantal minuten van de hele ploeg.

Peyre ligt nu nog tot 2024 onder contract. De Fransman kwam via het samenwerkingsverband tussen Lille en Moeskroen in 2014 in ons land terecht.