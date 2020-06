Ivan Leko kan niet wachten op de komst van nieuwe middenvelder: "Als je hem aan ­Anderlecht of Club Brugge zou voorleggen, ken ik het antwoord al"

Birger Verstraete is bijna van Antwerp. De Rode Duivel komt over van FC Köln en moet het Antwerpse middenveld versterken. Ivan Leko zal bijzonder tevreden zijn als de deal officieel is afgerond.

Dat Ivan Leko gecharmeerd is door Birger Verstraete staat vast. De Kroaat wou hem in het verleden graag eens naar zijn ploeg halen. "Ik probeerde hem destijds naar OH Leuven te halen in tweede klasse, maar hij koos toen voor Moeskroen", legt Leko uit bij Gazet van Antwerpen. Verstraete was toen nog maar 20 jaar. "Ik hoef hem niet te bewieroken: Belgisch international, voormalig sleutelspeler bij AA Gent en een goeie mentaliteit. ­Élke Belgische topclub wil zo ­iemand. Als je Verstraete aan ­Anderlecht of Club Brugge zou voorleggen, ken ik het antwoord al", onderstreepte Leko de kwaliteiten van Verstraete. Wat met Steven Defour? Als een Antwerp een centrale middenvelder verwelkomt lijkt er geen plaats meer te zijn voor Steven Defour bij de club. Met Faris Haroun en Alexis De Sart liggen nog twee sterkhouders onder contract. Ook Martin Hongla, Sander Coopman en Louis Verstraete kunnen op die positie worden uitgespeeld.