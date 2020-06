Amateurclubs zien groot gat in hun budget vallen nu eersteklassers niet komen oefenen: "Dit is een ramp"

Hans Vanaken en Ruud Vormer zullen niet in Torhout te zien zijn, Odjidja en Kums niet bij RC Gent, Kompany niet in Oudenaarde... De amateurclubs zien daardoor een cruciaal deel van hun budget wegvallen.

Vorig jaar zat het Burgemeester Thienpontstadion nog eivol voor de komst van Vincent Kompany. “Die jaarlijkse oefenmatch tegen Anderlecht is een groot uithangbord voor onze club en in 2019 zat alles mee. Kompany was toegankelijk, de zon scheen, er stonden extra eetkraampjes... Vrij snel na de aankondiging vlogen zo'n 2.500 tickets de deur uit. Zo'n match levert ons toch gauw 20.000 à 25.000 euro op. Dat is cruciaal voor ons jaarlijkse budget", aldus Kurt Vandeputte, voorzitter van KSV Oudenaarde, in Het Nieuwsblad.

Maar zo ook bij RC Gent, waar ze grote buur AA niet zullen zien passeren. “"Een dikke streep door de rekening“, zegt voorzitter Luc Pennoit. "Als de Buffalo's hier neerstrijken met een nieuwe transfer of na een succesvol seizoen loopt het storm. Die ene oefenmatch tegen AA Gent levert mijn club meer op dan vijf thuiswedstrijden in de competitie. Reken maar op 10.000 à 15.000 euro. Hoe gaan we dat gat vullen?”