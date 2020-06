Gentse fans blijven Buffalo's trouw en verlengen massaal hun abonnement

De Gentse fans laten hun ploeg niet in de steek. Na 20 dagen voorrangsperiode hebben bijna 13.000 supporters hun abonnement verlengd.

AA Gent is één van de clubs die niet wachtte op de beslissingen van de Veiligheidsraad en bracht zijn abonnementen al begin juni op de markt. De abonnees kregen voorrang en 12.877 fans hebben daarvan gebruik gemaakt. De club biedt ook compensatie voor de gemiste play-off 1.

Zij die hun abonnement verlengden kunnen gratis naar de Europese matchen in de voorrondes en de poulefase. Normaal verkopen de Buffalo's meer abonnementen, maar aangezien het nog niet duidelijk is of er met of zonder publiek gaat gespeeld worden, kijken er nog heel wat fans de kat uit de boom. Vrijdag 26 juni om 12 uur start de vrije verkoop.