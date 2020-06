Antwerp met de handen in het haar: buitenlandse stageplaats gaat 'in lockdown'

De spelers van Antwerp zouden net als vorige zomer op buitenlandse stage richting het Duitse Harsewinkel-Marienfeld trekken, maar die reis staat nu op de helling.

In de Duitse deelstaat Gütersloh is men teruggeschakeld naar de coronamaatregelen die er in het begin van de coronacrisis van toepassing waren. De reden daarvoor is een nieuwe uitbraak van ongeveer 1.500 positieve gevallen, meldt Het Nieuwsblad.

In Deurne-Noord blijven?

Harsewinkel-Marienfeld, de buitenlandse stageplaats van Antwerp, ligt in Gütersloh, dus het is lang niet zeker of de Great Old dit weekend wel op de bus richting Duitsland kan stappen.

De kans dat Ivan Leko en zijn manschappen volgende week nog steeds in Deurne-Noord trainen is dus niet gering...