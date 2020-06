Tweede transfer van KV Oostende is een... strandvoetballer

KV Oostende gaat zich vandaag versterken met een nogal opmerkelijke transfer. Het gaat om de 23-jarige Engelsman Priestley Farquharson, die vooral bekend staat als... strandvoetballer.

De 1m91 grote en stevige verdediger komt over van het Welshe Connah's Quay. Volgens HLN tekent hij vandaag een contract bij de kustploeg. Hij speelde de voorbije jaren voor Engelse amateurclubs, maar was in 2018 wel de aanvoerder van het Engelse nationale Beach Soccer Team op het EK in Italië.

Bij Oostende scouten en recureteren ze datagericht. De eerste die uit de hoge hoed van de nieuwe Amerikaanse eigenaars kwam was de spits Kvasina.