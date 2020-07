Sterkhouder van Cercle Brugge is op weg naar Eupen

Eupen is druk bezig met de voorbereidingen voor volgend seizoen. Ze zouden een nieuwe centrale middenvelder op het oog hebben, want ze willen Stef Peeters wegplukken bij Cercle Brugge.

Cercle Brugge heeft met Paul Clement eindelijk haar nieuwe trainer kunnen voorstellen, maar die zal zijn ploeg meer dan waarschijnlijk zonder Stef Peeters moeten opbouwen. Het zou slecht nieuws zijn voor de trainer, want Peeters was dit seizoen een sterkhouder bij de club met 6 doelpunten en 3 assists in 24 wedstrijden.

Volgens Het Nieuwsblad was Stef Peeters er niet bij in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Zulte-Waregem. De centrale middenvelder zou op weg zijn naar Duitsland, waar Eupen momenteel aan een stage bezig is.