Concrete interesse voor Jonathan David, maar niet van de ploeg die hij graag zou willen

AA Gent wil 30 à 35 miljoen euro voor Jonathan David. Dat is de jackpot en met minder nemen ze geen genoegen. De wens van de jonge Canadees is duidelijk: de Bundesliga. Maar voorlopig is daar niemand concreet genoeg. Een Franse ploeg begint dat echter wel te worden.

David heeft zijn zinnen op de Bundesliga gezet. Bayern München, Mönchengladbach, Leverkusen en Dortmund hebben reeds geïnformeerd. Porto, Lyon, Inter en AC Milan deden dat ook. Maar niemand kwam met een concreet voorstel over de brug, weet HLN. Dat deed het Franse Lille wel. Zij kwamen met een bod in de buurt van 20 miljoen euro. Een bedrag dat zeker niet toereikend is, maar het heeft wel de aandacht van het Gentse bestuur getrokken. Lille krijgt straks een slordige 80 miljoen euro voor Victor Osimhen en zag ook verrassend Loïc Remy naar Benavento vertrekken. Het openingsbod van Lille is genoeg om te weten dat er te onderhandelen valt. Maar David heeft weinig zin in een verhuis naar de Ligue 1. Het Gentse bestuur wil daarentegen zijn vraagprijs krijgen.