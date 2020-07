Gent en Lille zitten op een zucht van een deal: 'Dit is het hernieuwde bod van de Fransen op Jonathan David'

KAA Gent en Lille OSC hebben een zware onderhandelingsdag achter de rug. Het is nu echter wel duidelijk dat het de Noord-Fransen menens is om Jonathan David binnen te halen. Een akkoord is héél dichtbij.

De onderhandelingen werpen hun vruchten af. Lille OSC verhoogde het bod inmiddels naar 25 miljoen euro. Ook de Buffalo's willen water bij de wijn doen. Al verwacht Michel Louwagie nog steeds 30 miljoen euro voor de aanvaller. RMC Sport weet alvast dat beide partijen op een constructieve manier uit elkaar zijn gegaan. In voetbaltermen: een akkoord zit in de pijplijn. Al moeten les Dogues Jonathan David nog overtuigen om voor de Ligue 1 te kiezen.