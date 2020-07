'Speler van Racing Genk test positief op corona'

De coronatesten bij Racing Genk hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. Een speler zou positief hebben getest op Covid-19.

Paul Onuachu heeft positief getest op het coronavirus. Dat berichtte Het Laatste Nieuws woensdagavond. De Limburgers lieten de voltallige spelerskern testen in de aanloop naar de oefenpartij tegen Eendracht Termien van donderdag. De Nigeriaan zou wel het enige coronageval zijn bij de Limburgers.

De Nigeriaanse spits zat lange tijd vast in zijn thuisland en sloot pas later aan bij de spelersgroep. Intussen is hij al een week aan het trainen bij de club, maar uit de resultaten blijkt dus dat er niemand anders besmet is geraakt.