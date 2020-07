Wouter Vrancken maakt balans op na stageweek: "Schrik om te hervallen zit er goed in bij Engvall"

De pittige stageweek van KV Mechelen, in het nationaal oefencentrum in Tubeke, zit erop. Gustav Engvall blijft het zorgenkind in de Mechelse ziekenboeg. Voor het overige lieten enkele jonge spelers zich in positieve zin opmerken.

In Gazet van Antwerpen maakt Vrancken de balans op van een intensieve trainingsweek. Een week waarin twee spelers zich in positieve zin toonden. "Bas Van den Eynden liet dat hij zijn mannetje kan staan bij de grote jongens. Hij deed het uitstekend als zes tegen RWDM." "Ook Laurent Lemoine hoort er weer helemaal bij. Hij coacht veel en denkt mee tijdens de besprekingen. Zijn goede spirit is hoopgevend, al loopt het op het veld nog niet voor de volle 100%. Wat uiteraard niet onlogisch is als je een jaar niet gevoetbald hebt." Toch viel er niet enkel goed nieuws te rapen bij Malinwa. "Over Vranckx, Dassy en Bosiers maak ik me weinig zorgen", aldus Vrancken. "Gustav Engvall is een andere zaak. Van zodra hij ergens last van heeft, schiet de schrik erin om te hervallen. Bij hem, maar ook bij ons." De knieperikelen van de Zweed zijn nog steeds niet van de baan. Hij trainde de afgelopen week dan ook niet mee met de groep.