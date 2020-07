Transfernieuws en Transfergeruchten 16/07: Brüls - Buatu Mananga - Krauß - Buya Turay

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Eupen mikt op Christian Brüls, die niet weg mag bij Westerlo: "Hij heeft hier met volle verstand een contract ondertekent"

Eupen hoopt zich nog te kunnen versterken met Christian Bruls, die graag terug in 1A wil spelen. Maar bij Westerlo zijn ze niet te vinden voor een vertrek van hun sterkhouder. (Lees meer)

KV Oostende zit niet stil en drukt door voor nieuw Duits talent

Bij KV Oostende gaan ze alweer een jong, Duits talent wegplukken uit de jeugdreeksen van het Duitse voetbal. (Lees meer)

Sint-Truiden laat Buya Turay naar China vertrekken

Voor net geen twee miljoen kwam hij over in 2018, maar amper zeven wedstrijden later is hij alweer weg. (Lees meer)

KV Oostende maakt werk van nieuwe ploeg en is bijna rond met achtste aanwinst

Een maand geleden telde KV Oostende nog amper elf spelers en dus is het volop op zoek naar een nieuw elftal. (Lees meer)

Sint-Truiden bereikt akkoord met Jonathan Buatu

Sint-Truiden heeft een vervanger gevonden voor Rocky Bushiri. (Lees meer)