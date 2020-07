Officieel: KV Oostende heeft tweede Duits talent beet

Vanmorgen werd er al bericht dat KV Oostende dichtbij een akkoord zou zijn met de jonge Nick Bätzner en deze middag werd de transfer officieel aangekondigd.

De 20-jarige Bätzner komt over van het tweede elftal van Stuttgart en tekende een contract voor drie seizoenen met een optie op een vierde seizoen. Bij KV Oostende zijn ze enorm blij de jonge Duitser aangetrokken te hebben en voorspellen ze hem een grote toekomst.

"Nick heeft enorm veel kwaliteiten, ik ben ervan overtuigd dat hij over enkele jaren in de Bundesliga speelt. Hij moet nu de stap zetten naar voetbal op het hoogste niveau en wij zullen hem intensief begeleiden zodat hij dit zo snel mogelijk kan doen. Dat hij nu voor ons project kiest, toont aan dat we hier iets moois opstarten. We deden er met de hele club alles aan om hem naar hier te halen. Uiteindelijk betaalden we Stuttgart een opleidingsvergoeding en hij tekent hier voor drie seizoenen plus optie.", vertelt Gauthier Ganaye op de clubwebsite.

Het was coach Alexander Blessin die aandrong op de transfer. "We speelden met Leipzig tegen Stuttgart in de finale van een bekertornooi en hij speelde ons helemaal op een hoopje. Hij loopt perfect tussen de lijnen en is technisch zeer begaafd. Natuurlijk is hij nog jong en zal hij zich hier moeten aanpassen, maar zijn kwaliteiten staan buiten kijf."

De jongeling zelf is blij met de kans die hij krijgt bij KV Oostende. "De Belgische competitie is het ideale platform voor jonge spelers om zich te ontwikkelen. Zeker bij KVO krijgen jonge spelers volop kansen. Bovendien kent de trainer mij en wou hij mij er absoluut bijhebben. Zijn aanwezigheid speelde een grote rol om naar hier te komen want het doet deugd om zoveel vertrouwen te krijgen. Ik kijk er naar uit om hier mijn avontuur te starten en hopelijk kan ik de club veel assists en plezier schenken."