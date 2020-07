STVV laat recordtransfer alweer gaan met amper zeven wedstrijden op de teller

Voor net geen twee miljoen kwam hij over in 2018, maar amper zeven wedstrijden later is hij alweer weg.

Sint-Truiden heeft weinig kunnen genieten van hun recordaankoop, Buya Turay. De Sierra Leoner speelde amper zeven wedstrijden, waarin hij een doelpunt en een assist gaf. Nu zou hij alweer op weg zijn naar China, nadat STVV een mooi bod zou hebben ontvangen. Dat dat bedrag nog redelijk hoog zal zijn heeft STVV te danken aan de uitleenbeurt van Turay. Vorig seizoen bracht Turay door bij Djurgardens IF in Zweden. Daar maakte de spits het wel waar. In 29 wedstrijden voor de Zweedse club lukte hem 15 doelpunten. Goed genoeg voor een toptransfer richting China.