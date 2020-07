KV Oostende zit niet stil en drukt door voor nieuw Duits talent

Bij KV Oostende gaan ze alweer een jong, Duits talent wegplukken uit de jeugdreeksen van het Duitse voetbal.

Jäkel is al binnen, terwijl Krauss onderweg is. Daarover las u vanmorgen al meer HIER. Maar ook nog een derde jonge Duitser is onderweg naar KV Oostende, waar coach Alexander Blessin vooral beroep doet op zijn eigen netwerk voor spelers.

De 20-jarige Nick Bätzner moet op het middenveld wat meer mogelijkheden geven. De creatieve middenvelder is momenteel nog actief voor het tweede elftal van Stuttgart, de ploeg van Orel Mangala.

Daar was Bätzner afgelopen seizoen goed voor 5 doelpunten en 10 assists in 25 wedstrijden. De jonge Duitser is tevens ook jeugdinternational voor Duitsland.