Hoe zou het nog zijn met Paul Put, de trainer die achtervolgd werd door de Zaak Yé: "Ik heb dikwijls gedacht dat ik er niet meer zou zijn"

Hoe zou het nog zijn met Paul Put? De Antwerpse trainer werd jarenlang achtervolgd door de matchfixingzaak Yé. Nu vertelt hij over die moeilijke periode.

Hij werd veroordeeld tot twee jaar cel, maar vocht tegelijk tegen darmkanker. “Stonden ze daar aan mijn ziekbed en moest ik naar de gevangenis. Op maandag, dinsdag en woensdag kwamen ze me halen voor de chemo, erna werd ik overgebracht naar de cel. De andere dagen zat er op mijn lichaam een kaske ingeplugd dat me chemo bleef toedienen. Vrolijk word je daar niet van.Al een ­geluk dat de cipiers heel menselijk waren. Zij vonden ook dat ik daar niet thuishoorde. Dankzij de advocaat ben ik daar na een week wel weggeraakt", klinkt het in GvA.

Met een enkelband aan kon hij thuis herstellen. “Ik heb toen dikwijls gedacht dat ik er niet meer zou zijn. Ook ­omdat de revalidatie heel zwaar was. Ik kon geen honderd meter gaan zonder buiten adem te zijn. Het zweet liep naar beneden. 200 meter, 300 meter. Met kleine stapjes ben ik erdoor gekomen. De dokter stond ervan versteld dat ik me zo maniakaal smeet. Vandaag sport ik nog elke dag. En ik voel me goed.”