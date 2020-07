'Standard neemt contact op met Monaco voor belofte-international'

Na een succesvolle uitleenbeurt aan Volendam in de Nederlandse tweede klasse, kan aanvallende middenvelder Franco Antonucci op heel wat interesse rekenen vanuit België.

Enkele maanden geleden kwam de geruchtenmolen op gang met het nieuws dat Anderlecht, Club Brugge en Racing Genk geïnteresseerd zijn in de belofte-international. De Waalse krant La Dernière Heure weet dat ook Standard geïnteresseerd is en al geïnformeerd heeft bij Monaco, waar Antonucci onder contract staat.

De Luikenaars zouden tien dagen geleden een eerste huuraanbieding gedaan hebben met aankoopoptie. Monaco weigerde het bod van Standard, maar er wordt wel opnieuw onderhandeld.

Geen Cercle?

Het initiële idee van Monaco was om Antonucci bij Cercle Brugge te stallen, de satellietclub van de Zuid-Franse ploeg. Maar nu de interesse van andere ploegen zo groot is, kunnen er weleens goede zaakjes gedaan worden. In Nederland zouden namelijk PSV, Twente en AZ ook geïnteresseerd zijn in de aanvallende middenvelder.