Afrikaanse club zet Belgische coach op straat na racistische uitlatingen

De Belg Luc Eymael heeft geen al te beste beurt gemaakt. De 60-jarige coach werd door zijn club op straat gezet, nadat hij zich racistisch had uitgelaten.

Het Tanzaniaanse Young Africans heeft Luc Eymael per direct ontslagen. De Belg zou zich tijdens de rust van een wedstrijd racistisch hebben uitgelaten tegenover de fans. Op een fragment is te horen dat Eymael de fans uitmaakt voor 'fans die niet van voetbal kennen en lijken op honden en apen'.

Eens dit ter oren kwam van het bestuur lag de ontslagbrief voor Eymael al klaar. "We zijn bedroefd door de racistische opmerkingen van Luc Eymael, daarom hebben we besloten om tot zijn ontslag over te gaan. Als club geloven we in respect en waardigheid en zijn we tegen alle vormen van racisme."

Eymael bood alvast zijn excuses aan en benadrukte dat hij niet racistisch was, maar dat hij gewoon slechtgezind was. De 60-jarige Eymael is al langer actief in Afrika.