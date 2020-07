Pro League reageert: "Gaan ervan uit dat competitie volgende week gewoon start, komend weekend als generale repetitie"

Dat het verbod op profvoetbal in Antwerpen eens te meer vraagtekens zet bij de competitiestart in 1A, is een feit. De Pro League is er echter van overtuigd dat Celeval, een federale expertengroep, alsnog groen licht geeft voor de Antwerpse profclubs. Dat vertelt woordvoerder Stijn Van Bever aan HLN.

"Wij hebben onze protocollen opgemaakt met experten", aldus Van Bever. "Die zijn zo opgemaakt dat we ook tijdens een tweede golf kunnen blijven spelen. We zitten nu sneller dan verwacht in die tweede golf. We hopen dat Celeval kan bevestigen dat we gewoon aan de slag kunnen gaan. We zijn overtuigd van de kwaliteit van onze protocollen!"

Een uitstel van de competitie is (voorlopig) dan ook niet aan de orde. "We zetten op dit moment alles op alles om het seizoen te laten starten zoals gepland. We gaan dus niet uit van een worstcasescenario of plan B, wij willen vooruit."

Quid beker- en promotiefinale?

Ook de twee levensbelangrijke wedstrijden van komend weekend komen niet in het gedrang, als het van de Pro League afhangt. "Ik ben ervan overtuigd dat deze wedstrijden kunnen plaatsvinden. We hopen dat we deze wedstrijden kunnen aangrijpen als generale repetitie voor de competitiestart, met twee ploegen uit het veelbesproken Antwerpen. Hopelijk kunnen we samen met de ploegen en de fans bewijzen dat we op een veilige manier deze wedstrijden kunnen beleven", besluit de woordvoerder van de Pro League.