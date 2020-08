Nill De Pauw zoekt geen excuses na de puntendeling en wil lessen trekken: "Want zij zullen niet de enige ploeg zijn die hier zo komt spelen"

Het balbezit en de meeste kansen waren voor Antwerp, maar na 90 minuten moest de Great Old wel de punten delen met Moeskroen. Nill De Pauw wil lessen trekken uit het puntenverlies.

"We hebben wel wat kansen gecreëerd, maar niet al te veel loepzuivere", stelde Nill De Pauw vast na de 1-1 tegen Moeskroen. Zo kwam het eerste grote doelgevaar er pas na 30 minuten spelen, al was dat wel via een prachtige combinatie door het centrum. Koffi voorkwam toen de 1-0 met een knappe dubbele save.

"Het was een defensief Moeskroen, maar zij zullen zeker niet de enige ploeg zijn die in ons stadion op die manier komt spelen. Er zijn nog wel wat zaken die langs onze kant beter moeten en daar moeten we als groep oplossingen voor vinden."

Voor de jongens van Moeskroen was het even warm.

In verdedigend opzicht viel er weinig aan te merken bij RAFC. "Die ene grote kans die ze krijgen maken ze dan ook nog eens af en dat is eigenlijk het enige steekje dat we hebben laten vallen. We hadden na die 1-0 misschien iets harder moeten doorduwen voor de 2-0 en wie weet komen we dan niet meer in de problemen. Dat zijn lessen die we voor de komende weken moeten trekken", aldus De Pauw.

Het spel moet dus beter volgens de zomertransfer van de Great Old en voor de rest wil hij zich nergens achter wegsteken. "Er was de hitte en de fans mochten niet komen. Bij Antwerp is er toch en serieuze spionkop die de nodige druk kan uitoefenen, maar het is zeker niet de bedoeling om excuses te zoeken. Voor de jongens van Moeskroen was het even warm."