Waasland-Beveren haalt het van KV Kortrijk na blunder van doelman Jakubech

Nog maar eens een verrassing op de eerste speeldag van de Belgische competitie. Waasland-Beveren heeft namelijk met 1-3 kunnen winnen op het veld van KV Kortrijk. De 1-2 kwam er na een flater van Jakubech.

KV Kortrijk begon goed aan de wedstrijd, maar Waasland-Beveren kwam wel op voorsprong. Een knappe aanval kwam tot bij Heymans en de middenvelder legde de bal na 10 minuten goed binnen: 0-1.

De thuisploeg was even aangeslagen, maar daarna gingen ze wel op zoek naar de gelijkmaker. Vooral Mboyo kreeg een paar goede kansen, maar Pirard stond altijd goed in de weg. Ook Makarenko kreeg een goede kans door zijn vrije trap laag te houden, maar de doelman van Waasland-Beveren lag snel in de hoek.

In het slot van de eerste helft kwam Waasland-Beveren nog een paar keer voor het doel van Jakubech. De beste kans was nog voor Heymans, maar de doelman van KV Kortrijk duwde het schot van de middenvelder weg. Daardoor ging Waasland-Beveren met een 0-1 voorsprong de rust in.

Tweede helft

Bij het begin van de tweede helft was de eerste kans van KV Kortrijk meteen raak. Caufriez trok aan de arm van Mboyo in de zestien, waardoor er een strafschop werd gefloten. Mboyo maakte het ook zelf af: 1-1.

Na de gelijkmaker was de wedstrijd meer in evenwicht, maar twintig minuten voor het einde kwam Waasland-Beveren opnieuw op voorsprong. Koita, enkele minuten daarvoor ingevallen, probeerde het van ver en doelman Jakubech liet de bal door zijn vingers glippen, waardoor het 1-2 werd.

KV Kortrijk ging daarna opnieuw op zoek naar de gelijkmaker en ze kwamen nog dichtbij een treffer, dankzij een fout van Pirard, maar Schrijvers kon de 2-2 nog net voorkomen. Even later maakte Pirard zijn foutje recht door Derijck van de 2-2 te houden.

Het werd zelfs nog 1-3, want in het slot kon Heymans zijn tweede van de avond binnenleggen, waardoor hij voorlopig de topschutter is van de Belgische competitie. 1-3 was ook de eindstand, waardoor de Waaslanders meteen een knappe uitoverwinning hebben geboekt.