De held van Waasland-Beveren: "Ze hadden ons gezegd ingetogen te vieren, maar ik wist dat ik me daar niet aan ging kunnen houden"

Eentje die ondanks de warmte deze nacht goed geslapen zal hebben? Daan Heymans! Of heeft de aanvaller van Waasland-Beveren zijn twee goals tegen KV Kortrijk nog een paar keer herbekeken? In ieder geval bezorgde hij zijn ploeg drie gouden punten.

Heymans begon met een pluim te geven aan zijn trainer, Nicky Hayen. "Er is veel negatiefs gezegd en geschreven over ons, maar de coach zag wel goeie dingen en ik denk dat we die vandaag naar boven hebben gehaald. Vooral mentaal waren we enorm sterk. We zetten een blok neer en hebben scherp gecounterd. Ik ben blij dat ik in mijn derde jaar bij de club mijn steentje kan bijdragen. Er lag veel ruimte voorin en die hebben we uitstekend benut", vertelde hij aan Sporza.

"Er werd van tevoren gezegd dat we eventuele doelpunten ingetogen moesten vieren, maar ik wist op voorhand al dat ik me daar niet aan ging kunnen houden. We hebben zo lang op dit moment moeten wachten, de ontlading was gewoon te groot. We hebben een hele jonge groep en er mag zeker wat ervaring bijkomen, maar ook met een jonge groep kunnen we resultaten halen. Wat er op het einde gezongen werd? "Dubbele priem, dubbele priem, dubbele priem", al denk ik niet dat dat waar zal zijn."