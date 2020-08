Volgens Yves Vanderhaeghe was er een gebrek aan geloof bij KV Kortrijk: "We waren niet scherp genoeg"

Een pijnlijke nederlaag voor KV Kortrijk op de eerste speeldag van de Belgische competitie. De club verloor thuis namelijk met 1-3 van Waasland-Beveren. Volgens Vanderhaeghe was zijn ploeg niet scherp genoeg.

KV Kortrijk speelde geen slechte wedstrijd, maar onder meer een sterke Pirard bij Waasland-Beveren zorgde ervoor dat de club geen punten kon rapen tegen de Waaslanders. Yves Vanderhaeghe, de trainer van KV Kortrijk, was dan ook teleurgesteld na de wedstrijd.

"We hebben de wedstrijd onder controle, maar dan volgt er een tegendoelpunt. We komen dan terug op gelijke hoogte, maar het tweede doelpunt was pijnlijk en moesten we risico's beginnen nemen. We waren niet scherp genoeg en er was een gebrek aan geloof", aldus Vanderhaeghe na de wedstrijd bij Sporza.