Fan stelt zich vragen bij aanwezigheid Martin Heylen in KVO-stadion maar krijgt lik op stuk

Er is opnieuw een polemiek opgestart vanwege een 'opvallende aanwezige' in een voetbalstadion ondanks het spelen achter gesloten deuren. Het gaat deze keer om Martin Heylen. De tv-maker werd voor de wedstrijd van KV Oostende - Beerschot in beeld gebracht.

Aangezien Heylen een supporter is van KVO, kon een aandachtige Twitteraar het niet laten om de aanwezigheid van Heylen in twijfel te trekken. KV Oostende en Martin Heylen geven hem echter lik op stuk. Heylen is namelijk een erkend journalist en journalisten mogen, indien geaccrediteerd en aangevraagd, wél naar voetbalwedstrijden gaan. Volgens Martin Heylen is hij zelfs bezig met een nieuw project. Voor alle duidelijkheid, Martin zat er niet in de hoedanigheid van supporter en ambassadeur, maar zat er officieel geaccrediteerd via de sportpers. Martin is namelijk een erkend journalist bij Woestijnvis. — KV Oostende (@kvoostende) August 11, 2020 .Beste Jens, niemand heeft mij uitgenodigd. Ik heb me officieel geaccrediteerd als journalist, heb al 25 jaar een sportperskaart en maak af en toe sportreportages. Niks privilege dus, ik werk aan een nieuw project.

Mijn liefde voor de club staat daar los van.

1/2 #kvo #kustboys — Martin Heylen (@MartinHeylen1) August 11, 2020