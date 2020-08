Racing Genk leent verdediger uit aan Braziliaanse club

Neto Borges slaagde er niet in om een basisplaats af te dwingen in de verdediging van Racing Genk. Daardoor trekt de verdediger nu naar zijn thuisland, want hij gaat in Brazilië bij Vasco da Gama aan de slag. Borges wordt verhuurd, maar de Braziliaanse club heeft een aankooptie.

Sinds januari speelde Borges voor Racing Genk, want toen kwam hij over van het Zweedse Hammarby, maar nu gaat hij opnieuw vertrekken bij de Belgische club. De linksback gaat in zijn thuisland bij Vasco da Gama aan de slag. Het Braziliaanse Globo kondigde eerder aan dat de 23-jarige verdediger (onder contract met Genk tot 2022) officieel was geregistreerd door de Braziliaanse voetbalbond. Ondertussen heeft Vasco da Gama de komst van de speler aangekondigd, die op huurbasis overkomt met een aankoopoptie. Fechado e confirmado. 🤝



Neto Borges na Colina! 💢#VascoDaGama pic.twitter.com/UuxMKIOsu2 — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 12, 2020