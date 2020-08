Ook Lokeren-Temse reageert op de commotie rond Brugse beloften: "Geen invloed op de heropstart van de club"

De Brugse beloften spelen volgend seizoen hun wedstrijden in het Daknam-stadion van het voormalige Lokeren. Dat zorgt voor heel wat commotie. Onder meer Anderlecht, Genk en Roeselare gingen daar al niet mee akkoord.

Bij Lokeren-Temse reageren ze nu ook op alle commotie. "We hadden niet verwacht dat onze aankondiging zoveel commotie ging veroorzaken. We hadden hier beter en proactiever kunnen communiceren. De laatste maanden van de heropstart zijn we steeds transparant geweest, dit zullen we ook blijven doen", zegt het op hun website.

"De club wil aan iedereen verzekeren dat dit geen impact zal hebben op de heropstart van de club. Het is een win-winsituatie. Zo blijft het Daknam-stadion voldoen aan de eisen van het professionele voetbal en het is een verbintenis van maximaal één jaar."

"We hopen alvast dat dit voldoende duidelijkheid brengt en dat we ons samen verder kunnen blijven focussen op de heropstart van deze mooie club. Samen hogerop met realistische ambitie."