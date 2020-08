"Op dit moment is Kevin De Bruyne de beste voetballer ter wereld"

Wij zijn er al langer van overtuigd: Kevin De Bruyne is de beste middenvelder ter wereld. Maar nu krijgen we bijval van onze noorderburen. Sterker nog, columnist Sjoerd Mossou noemt Kevin De Bruyne de beste speler ter wereld.

Geen Gouden Bal dit jaar. Jammer, want Kevin De Bruyne behoort absoluut tot één van de eindfavorieten. Het zou vooral hebben afgehangen van wie straks de beker met de Grote Oren in de lucht steekt. Messi, Lewandowski of De Bruyne?

Voor Sjoerd Mossou maakt het allemaal niet meer uit. "Geweldige spits die Lewandowski, hoera voor Messi, maar Kevin De Bruyne is de beste speler ter wereld", schrijft Mossou. "Vroeger moest je Andrea Pirlo fluisteren en dan pas werd je erkend als echte voetbalkenner. Ronaldo of Messi? Te makkelijk."

"Vandaag komt, vooral in Nederland, Frenkie De Jong dan weer naarboven als die echte stylist op het middenveld. Maar eigenlijk wordt er veel te weinig gedweept met Kevin De Bruyne. Logisch, want het is een Belg en die zijn altijd zo bescheiden."

"Hij ziet er dan ook nog eens uit als dat klasgenootje waar je de naam steeds van vergeet. Het zijn deprimerende tijden, maar gelukkig is er die rossige Vlaamse jongen met melkboerenhondenhaar. Een loopwonder met de intelligentie van een wiskundige en de finesse van een kunstschilder."

"Iedereen weet dat hij goed is, maar alleen de ware kenners erkennen het wonder. Hij heeft nog nooit een slechte pass gegeven. Geen enkele bal was te hard of te zacht. Zelfs als een bal niet goed lijkt, dan haalt hij een afstandsbediening boven, zodat de bal toch nog perfect aankomt."