"Ze kampeerden met elf op hun eigen helft, maar dat is hun goed recht": Vadis Odjidja analyseert Gentse nederlaag en legt uit wat er misliep bij de Buffalo's

Het werd geen makkelijke avond voor KAA Gent tegen een stug KV Kortrijk, waardoor de Buffalo's uiteindelijk met 0 op 6 achterblijven. Ook Vadis Odjidja zag het met lede ogen aan: "We zoeken nog wat naar de balans."

"We wilden na de nederlaag vorige week voetballen, aanvallen en voor doelpunten gaan. We hebben kansen weten uit te spelen, maar zijn op een verdedigend Kortrijk gebotst", aldus Vadis Odjidja in zijn reactie na de wedstrijd.

Heel weinig ruimte

"Er was heel weinig ruimte, want ze kampeerden met elf man op hun eigen helft. Dat hebben we vorig seizoen toch niet al te vaak gezien, dus dat was aanpassen; Maar dat is hun goed recht en dan is het aan ons om met 75% balbezit meer te doen en de bal snel te laten rondgaan."

"We zoeken nog naar de juiste balans op dit moment. Of we Jonathan David missen? Hij was belangrijk voor ons, maar we moeten het ook zonder hem kunnen. Dat we nog geen veldgoal maakten in twee wedstrijden zegt eigenlijk genoeg. En opnieuw gaven we zelf te makkelijk kansen weg, dat moet verbeteren."