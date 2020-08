"Vincent zijn droom? Anderlecht kampioen maken op een manier die de club verdient"

François Kompany zag gisteren zijn broer afscheid nemen van het actieve voetballeven. Maar hij weet ook dat Vincent niet zal stoppen tot hij ook geslaagd is als trainer.

François begrijpt zijn broer wel. “Hij heeft de beste beslissing willen nemen voor de club. En dan is er ook de coronacrisis. Matchen spelen in een leeg stadion... het geeft niet het beste gevoel. Zeker op een EK. Ook dat heeft volgens mij meegespeeld", vertelt hij in HLN.

Hij weet ook wat voor coach hij zal worden. “Zijn filosofie is de filosofie van Anderlecht. Hij wil een agressief voetballende ploeg. Er zal gelopen worden, dat is zeker. Anderlecht moet voor verzorgd en dominant voetbal staan. Met ‘gewoon’ winnen mogen ze niet blij zijn. Zijn droom? Anderlecht kampioen maken op een manier die de club verdient. Dat kan tijd vragen, maar die is er ook. Dit is een langetermijnproject.”