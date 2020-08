OH Leuven trekt opnieuw doelman aan met Venezolaans international

De Venezolaan Rafael Romo is terug in België. De keeper tekende een contract bij OH Leuven.

Rafael Romo is een veertienvoudig international van Venezuela en komt over van Silkeborg IF. De doelman van 1m97 tekende een contract voor twee seizoen bij Leuven. Daar moet Romo de concurrentie aangaan met Keet en Iversen. Romo is een oude bekende voor Marc Brys. De Venezolaanse doelman was al eens een seizoen actief in België, bij Beerschot. Daar speelde hij zowat elke minuut. Romo heeft met clubs als APOEL Nicosia, AEL Limassol en Watford wel wat ronkende namen op zijn cv staan.