'Spookvoetballer' geeft fraude toe, nadat hij stevige profcarrière bij elkaar 'voetbalde'

De Nederlander Bernio Verhagen heeft in een Deense rechtbank zijn jarenlange bedrog toegegeven. De 26-jarige Nederlander heeft er enkele jaren als profvoetballer opzitten, terwijl hij helemaal niet zo goed kan voetballen.

Verhagen vervalste contracten van het internationale zaakwaarnemersbureau Stellar Group. Via die contracten versierde hij transfers van de ene profclub na de andere. Nochtans kwam hij in Nederland bij enkele amateurclubs niet aan spelen toe.

Verhagen kwam in zijn 'carrière' uit voor Dinamo Auto (Roemenië), Cape Town (Zuid-Afrika), Audax Italiano (Chili) en Viborg (Denemarken). Nochtans werd telkens vanaf de eerste training al meteen duidelijk dat Verhagen niet over het gewenste niveau beschikte en werd hij na enkele weken of maanden alweer op straat gezet.

Nu geeft Verhagen in een Deense rechtbank zijn bedrog toe. Hij gaf toe valse e-mails op te hebben gemaakt en de contracten van Stellar Group te hebben vervalst. In die contracten stonden loze beloften, waarin de clubs veel financiële voordelen werden beloofd. Verhagen gaf wel aan dat het niet zijn idee was om te frauderen, maar dat het hem door iemand anders werd voorgesteld.