Kompany geeft iets meer toelichting: "Het verhaal van de lange bal en koppen wil ik niet meer terugzien na mij"

Vincent Kompany wil een lijn bij Anderlecht neerzetten die "de komende 30 jaar moet gevolgd worden". Dat liet hij weten op zijn persconferentie. Wat bedoelde hij daar juist mee?

"Ik ben opgegroeid met de extreme Anderlecht-cultuur. Wij leerden voetballen volgens de school van Cruijff", verklaart hij bij Extra Time. "Het verhaal van de lange bal en koppen, dat wil ik niet meer terugzien na mij. Ik wil dat die bepaalde lijn blijft. Op lange termijn ben je beter als mensen weten waar je voor staat."

Kompany weet dat het nog enige tijd gaat vergen. "We zaten in een financiële krater, veel erger dan iedereen verwacht had. We zien er nu het einde van. Dat wil niet zeggen dat de resultaten in 1, 2, 3 zullen volgen, maar op lange termijn is er wel een lijn. Er is geen reden om af te gaan van die richting. Maar het is niet gebonden aan een naam."