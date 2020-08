Gent heeft oogje op vier bekende namen om Thorup op te volgen, maar... twee vallen al meteen af

Jess Thorup is tot nader order nog steeds de coach van KAA Gent. Het hoofd van de Deen ligt echter klaar op het kapblok. De namen van zijn mogelijke opvolgers circuleren als aasgieren rond de Ghelamco Arena.

Het is momenteel nog de vraag of Jess Thorup tegen Antwerp FC een laatste kans krijgt als coach van KAA Gent. Desalniettemin hebben Ivan De Witte en Michel Louwagie de namen van mogelijke opvolgers in de mouw zitten.

De belangrijkste voorwaarde voor een nieuwe coach is - naast zijn kwaliteiten en filosofie natuurlijk - zijn kennis van de Belgische competitie. De Buffalo’s hebben geen tijd om enkele maanden rondjes te draaien. De titel is en blijft de ambitie.

Michel Preud’homme en Hein Vanhaezebrouck waren opties, maar vielen al meteen af. MPH is als ondervoorzitter aan Standard verbonden, terwijl Vanhaezebrouck door een medische ingreep pas ten vroegste in januari kan overnemen.

De naam van Laszlo Bölöni werd al genoemd. Het is geen geheim dat De Witte dweept met de kwaliteiten van de voormalige coach van de Great Old. Bovendien zit met Wim De Decker zijn voormalige assistent al in de blauw-witte dug-out.

Maar... ook Vercauteren is plots vrij

Een andere optie is Frank Vercauteren. De voormalige is vrij nadat Vincent Kompany besliste om T1 te worden van RSC Anderlecht. Ook hij kent het Belgische voetbal als zijn broekzak en zal zich willen bewijzen.