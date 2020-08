Hebben de teams uit JPL een thuissyndroom door gemis aan supporters? De eerste cijfers zijn kristalhelder!

We zijn twee speeldagen ver in de Jupiler Pro League en tot op heden hebben de spelers het zonder hun fans in de stadions moeten doen. Vele teams zorgden voor leuke spandoeken en steun, maar het is toch niet hetzelfde als supporters om je over een dood moment in een wedstrijd heen te helpen.

In andere landen is er geen enorme trend duidelijk geworden wat het aantal thuisoverwinningen betreft en mogelijk sinds er geen (of weinig) supporters in het stadion mochten, maar in België is er voorlopig wél een trend merkbaar.

Dode momenten

Al is het mogelijk nog wat wennen voor de ploegen aan hun stadion zonder publiek, toch merken we hier en daar dat teams op bepaalde dode momenten de steun van de fans toch wel wat missen. En dat merken we ook in de cijfers.

Beerschot, Anderlecht, Charleroi, STVV, Cercle Brugge en Standard zijn de enige zes teams die hun eerste thuiswedstrijd van het seizoen winnend konden afsluiten. Dat is 6 op 18, of amper 33.3% van de thuiswedstrijden die werden gewonnen.

Thuissyndroom?

Met ook nog vier gelijke spelen en acht nederlagen is de balans na een thuismatch voor elke ploeg een bedroevende 22 op 54 of 40.7% van de punten. In vergelijking met vorig seizoen is dat toch wel een wezenlijk verschil.

Toen werden er 232 wedstrijden afgewerkt (speeldag 30 ging niet door), waarvan er 112 werden gewonnen door de thuisploeg (=48.2%). Met ook nog 51 gelijke spelen en 69 nederlagen komen we op het volledige seizoen uit op 387 op 696 of 55.6% van de punten. Aan de ploegen om op speeldag 3 het tij te keren?