Roberto Martinez neemt Maxime Lestienne op in voorselectie, ook plek voor Zinho Vanheusden

Roberto Martinez heeft aan de clubs zijn voorselectie bekendgemaakt. Bij Standard heeft Maxime Lestienne weer een uitnodiging ontvangen, net als Zinho Vanheusden.

Binnenkort maakt Roberto Martinez de definitieve selectie bekend, maar daarin zal geen plek zijn voor Samuel Bastien. Die viel geblesseerd uit tegen Waasland-Beveren staat zes tot acht weken aan de kant.

Met het wegvallen van Vincent Kompany komt er een plekje vrij in de selectie van de Rode Duivels. Vanheusden lijkt qua profiel het beste alternatief voor de nieuwe trainer van Anderlecht. Vanheusden kan zo Boyata, Denayer en Mechele voorbijsteken in de hiërarchie.

Vanheusden zit momenteel een schorsing van drie speeldagen uit en kwam dus nog niet in actie tijdens het nieuwe seizoen. Maxime Lestienne zat al eens in de selectie en kon zijn debuut maken bij de Rode Duivels, maar een spierblessure gooide roet in het eten.