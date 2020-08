"Als we zo blijven verder spelen, komt Maradona misschien voor Beerschot naar België": Hernan Losada wil niet gaan zweven of dromen

Of er euforie was na de knappe zege op bezoek bij Club Brugge, de 9 op 9 en de leidersplaats? Ja. "Hier moeten we toch even van genieten", aldus coach Hernan Losada. Om vervolgens wel snel terug op aarde te dalen en de voetjes op de grond te houden. "Ik weet ook niet waar dit gaat eindigen."

De 9 op 9 deed hem zichtbaar deugd: "De droom gaat verder. Winnen op verplaatsing bij de landskampioen met een budget van 120 miljoen euro, dat is een heel knappe en uitzonderlijke prestatie voor ons", aldus de coach van Beerschot.

"Mijn vader is helemaal gek geworden nu we het zo goed doen en in Argentinië beginnen ze steeds meer naar Beerschot te kijken. Dat is natuurlijk helemaal leuk", vertelde Hernan Losada met een brede glimlach in de perszaal van Club Brugge.

Voetjes op de grond

"Maradona? Er was ooit een benefiet met Jean-Marie Pfaff, maar daarvoor is hij uiteindelijk niet naar België gekomen en dus heb ik hem nog niet ontmoet. Misschien dat hij wel eens naar België komt voor Beerschot als we zo blijven verder spelen."

Om vervolgens wel de voetjes op de grond te houden: "Dat moeten we allemaal doen, ik in de eerste plaats. Niks moet, alles mag. Dat was ook voor deze match al het geval. Er zullen nog wel moeilijke momenten komen dit seizoen, dus laat ons nu hier even van genieten. En dan de volgende wedstrijd voorbereiden, verder ga ik echt nog niet kijken."