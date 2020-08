Vanheusden nog steeds geen Rode Duivel: "Misschien spreekt dat kantje Martinez niet aan"

Heel veel mensen hadden gisteren de naam van Zinho Vanheusden uit de mond van bondscoach Roberto Martinez verwacht. Het was echter Jacky Mathijssen die hem afriep. Voor analist Eddy Snelders ook een verrassing.

"Het is toch verrassend dat hij er niet bij is", zegt Snelders bij Sporza. "Hij is al vaak dicht bij de selectie geweest en toont in de competitie ondanks zijn jonge leeftijd toch veel maturiteit. Het is een speler die soms het randje opzoekt, misschien spreekt dat Martinez minder aan."

Toch ziet hij de Standard-verdediger er wel bijgeraken. "Het was misschien een goed moment om hem samen met die andere debutanten te integreren in de groep. Al jaren wordt er ook al gezocht naar een opvolger van Kompany, omdat hij er al te vaak niet bij was door blessurelast. Maar iemand als Vanheusden zal dus nog even in de wachtkamer moeten zitten."