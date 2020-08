Clement wil dat zijn spelers zelf vertrouwen gaan zoeken: "Tegenstander kan niet lager meer gaan staan, anders staan ze in hun eigen goal"

Met drie op negen mag Club Brugge niet tevreden zijn met de competitiestart. Dat maakten trainer Philippe Clement en CEO Vincent Mannaert de spelersgroep ook duidelijk deze week. Clement verlangt meer van zijn bepalende spelers, dat is duidelijk.

Iedereen moet trouwens een stapje meer gaan zetten. "Ik zag twijfel aan de bal tegen Beerschot en dat is voor niks nodig. Ik wil dat de spelers meer vertrouwen in zichzelf hebben, maar tegelijk heb ik hen ook op hun plichten gewezen", aldus Clement. "Vertrouwen moet je ook zelf gaan zoeken. Er moet meer uit de spelers zelf komen. Als je iets verkeerd doet, moet je niet met jezelf bezig zijn, maar de bal zo snel mogelijk terugwinnen. Dat is de prioriteit."

"Van een aantal jongens verwacht ik ook meer. Het gaat dan over kwaliteit aan de bal en durf in het laatste gedeelte van het veld. We moeten efficiënter zijn. De statistieken wijzen uit dat Simon (Mignolet) heel weinig werk heeft gehad en dat we aan de andere kant 30 keer in de zestien kwamen. Dan moet je drie, vier, vijf goals maken en niet op een counter lopen."

Ook de manier van spelen van de tegenstanders maakt het er niet makkelijker op. "Ik heb de evolutie het laatste jaar gezien. Ze zijn steeds lager en lager gaan staan. Nu goed, lager kan nu niet meer, want dan staan ze in hun eigen goal."