Janice Cayman viert vijfde opeenvolgende CL-zege van Lyon vanop de invallersbank

In San Sebastian stond zondagavond de Champions League-finale op het programma. De dames van Olympique Lyon hadden een afspraak met de geschiedenis, want ze konden voor de vijfde keer op een rij de trofee in de wacht slepen. En dat lukte ook.

Net zoals in 2016 en 2018 nam Lyon de maat van Wolfsburg. Tijdens de pauze zaten de Françaises al op rozen na treffers van Eugénie Le Sommer en Saki Kumagai. Janice Cayman startte overigens op de bank en viel niet in. Voor Le Sommer was het doelpunt nummer 47 in de CL en daarmee steekt ze de legendarische Martha voorbij.

Na de pauze maakte Alexandra Popp het nog spannend, maar twee minuten voor affluiten nam Gunnarsdottir die spanning weg. Op aangeven maakte ze de 1-3. De vijfde opeenvolgende eindezege voor Lyon in de Champions League en de zevende in totaal is een feit.