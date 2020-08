Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 4!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Arnaud Bodart. Hij zorgde met enkele knappe reddingen voor een clean sheet op het veld van Beerschot en pakte zo met de Rouches de drie punten mee naar huis. Standard is prima aan het seizoen begonnen.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie personen. Dorian Dessoleil was - niet voor het eerst dit seizoen - dé spil achterin waar leider Charleroi kan op vertrouwen. Hij wordt geflankeerd door Theate die het met Oostende prima deed tegen Anderlecht en Kotysch, die scoorde namens OH Leuven.

Middenveld

We kiezen op speeldag 4 voor een goed gestoffeerd middenveld, want er waren wel héél wat spelers die daar van zich lieten spreken. Zo was Mercier (2 goals) de draaischijf van OH Leuven in een belangrijke overwinning, terwijl Raskin de uitblinker van Standard was en Trebel (1 goal, 1 assist) het prima deed voor Anderlecht.

Op de rechterflank - deze week speelde hij iets hoger dan normaal - de berensterke Gilles Dewaele, die Kortrijk deed draaien én voor een assist zorgde. Ook Gholizadeh - misschien wel dé speler van het weekend - mag niet ontbreken.

Aanval

Selemani, Nicholsson, Dennis, N'Dri, ... Keuze genoeg ook nog vooraan. We kiezen voor Lestienne die belangrijk was voor de Rouches bij Beerschot en Badji, die het mogelijke spitsenprobleem van Club Brugge (voorlopig) lijkt op te vangen op zijn jonge leeftijd.

Dat levert dan onderstaand elftal op: