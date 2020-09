Jeugdtrainer Anderlecht kent enorm talent van jongeling: "Wie hem nu al afschiet, kent er niks van"

Anouar Ait El Hadj staat al drie weken op rij in de basis bij Anderlecht. Tot nog toe heeft hij geen wervelende zaken laten zien, maar daar is hij wel toe in staat, meent men bij de jeugd van paars-wit.

El Hadj sloeg zelfs de beloftenkern over. “Ik heb hem al dingen zien doen die mij ervan overtuigen dat hij de eerste ploeg waard is”, aldus Mo Ouahbi, jeugdtrainer bij Anderlecht, in Het Nieuwsblad. “Zijn vista is geweldig, net als zijn laatste pass. De laatste weken heeft hij nog niet laten zien wat hij waard is, maar dat komt wel. Zijn potentieel is enorm, zowel op de flanken als op de tien. Wie hem nu al afschiet, kent er niks van.” Ouahbi meent dat hij meer zijn eigen kans moet gaan. “Anouar denkt aan anderen en geeft altijd een passje in plaats van zelf te schieten. Zijn traptechniek is nochtans uitstekend. Tegen hem moet je regelmatig zeggen: Durf zelf te trappen.”