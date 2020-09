Trebel verkopen of houden? Momenteel lijkt hij onmisbaar voor Anderlecht

Eén goal, twee assists en een virtuele rode kaart... Adrien Trebel heeft van zich doen spreken sinds hij terug in de basis staat bij Anderlecht. Toch wil de club hem - om economische redenen - nog steeds graag verpatsen. Maar of dat het beste idee is...

Trebel heeft nog steeds een contract tot 2023 bij paars-wit. U weet wel, die fameuze contractverlenging die Marc Coucke zo fier aankondigde. Dat het gekoppeld werd aan een megaloon van meer dan 2 miljoen per jaar hebben ze zich echter al dikwijls beklaagd. Ze geraken hem nu al drie mercato's aan niemand kwijt, omwille van dat loon waar hij niet al te veel op wil inleveren.

Risicovol

Maar is dat de schuld van Trebel? Als uw werkgever u straks een verdubbeling van uw loon geeft, gaat u toch ook niet weigeren? Sinds Vercauteren (ja, Vercauteren!) hem weer in het team bracht, brengt hij een meerwaarde. Niet enkel die statistieken, maar ook het gif dat de jonge gasten van Anderlecht nog missen.

Die tackle op de enkels van Bakic had altijd rood moeten zijn, geen discussie mogelijk. Het zit in het spel van Trebel om risicovolle interventies te doen. Dat moet je erbij nemen. Maar tegelijk hebben de jonkies ook eens iemand nodig die voorop gaat in de strijd. Trebel is geen wereldvoetballer, maar is technisch bovengemiddeld en heeft die over-mijn-lijk-mentaliteit die sommigen nog ontbreken.

Net daarom zou het interessant zijn om hem te houden. Naast Van Crombrugge is hij eigenlijk de enige die echt leiding geeft. En naar wie de jongeren luisteren. Het gaat moeilijk worden om bij Anderlecht één doorgebroken jeugdspeler te vinden die iets slechts over de rosse middenvelder te zeggen heeft. De meesten dwepen openlijk met hun vriendschap met hem.

Goeie gast

"Trebel is geen slechte jongen, integendeel", horen we binnen Neerpede. "Je kan er geen kwaad woord over zeggen." Zelfs toen hij al die tijd opzijgeschoven werd, gaf hij altijd alles op training. En hij nam heel wat jonge gasten apart om hen van advies te voorzien. Trebel is trouwens een graag geziene gast bij de meeste spelers in België.

Toen hij zondag in Charleroi verscheen voor de match tegen Antwerp werd hij door Massimo Bruno met een welgemeende knuffel ontvangen. Karim Belhocine riep hem liefkozend toe: "Adri, wat gebeurt er? Je begint te scoren? Van mij geleerd hé!" De verhalen dat hij bij Standard de kleedkamer zou vergiftigd hebben, werden in Neerpede nog nooit herhaald. En hij zat er toch wel wat langer in de tribunes of op de bank dan bij de Rouches.

Op dit moment is hij met zijn voetballende- en karakterkwaliteiten quasi onmisbaar geworden op het middenveld. Zolang hij er rondloopt, zal Vincent Kompany gebruik van hem moeten maken. "Onverkoopbaar? Bij Anderlecht is niemand onverkoopbaar", klonk het vrijdag bij Kompany. Maar of dit het beste moment is om hem van de hand te doen, is dus betwistbaar...