Spaanse middenvelder wordt ook komend seizoen uitgeleend aan Arsenal

Dani Ceballos zal ook volgend seizoen voor Arsenal uitkomen. De Spaanse middenvelder werd het voorbije seizoen uitgeleend aan de Engelse club, maar Arsenal en Real Madrid staan dicht bij een nieuw akkoord.

Dani Ceballos speelde vorig seizoen 24 wedstrijden in de Premier League voor Arsenal. Daarin was hij goed voor 2 assists. Toch heeft hij Arsenal kunnen overtuigen, want de Engelse club wil hem opnieuw huren van Real Madrid.

En volgens Fabrizio Romano is er ook een akkoord bereikt tussen beide clubs. Ceballos zal dus naar alle waarschijnlijkheid ook volgend seizoen in de Premier League aan het werk zijn.